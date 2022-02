Winzer erleichtert über EU-Entscheidung

per Mail teilen

Dass das EU-Parlament keine Warnhinweise mehr auf den Etiketten alkoholischer Getränke fordert, sorgt bei den Winzern im nördlichen Rheinland-Pfalz für Erleichterung. Das sei wichtig für den Erhalt des Weins als Kulturgut, sagten mehrere Winzer auf SWR-Anfrage. Der Aufschrei unter den Winzern war groß, als die Pläne des EU-Parlaments bekannt wurden, künftig alkoholische Getränke - darunter auch Wein - mit Warnhinweisen zu Gefahren des Alkoholkonsums zu versehen. Dass das jetzt zunächst vom Tisch ist, sorgt für Aufatmen, zum Beispiel beim Weingut Emmerich in Leutesdorf. Wein in moderaten Mengen sei kein Problem heißt es hier - der Kampf gegen übermäßigen Konsum sei aber natürlich richtig. Das Weingut Volk in Spay erklärt, der Wein sei ein Genussmittel und dürfe nicht als Suchtmittel gebrandmarkt werden. Ähnlich sieht das auch der Deutsche Weinbauverband. Er fordert die EU auf, sich auf die Bekämpfung des schädlichen Alkoholkonsums zu konzentrieren und Maßnahmen zu vermeiden, die die Weinkultur beschädigen würden.