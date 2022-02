Ahrwinzer fordern Klarheit über Spenden-Auszahlungen

Die Winzer an der Ahr sollen nach Aussagen von Finanzminister Lindner (FDP) nun doch die Spendengelder aus dem Flutwein-Verkauf bekommen. Doch für die Betroffenen ist vieles nach wie vor unklar.

Nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 waren Spenden in Millionenhöhe für die Winzerbetriebe im Ahrtal zusammengekommen. Weil nach aktueller Rechtslage allerdings nicht an Unternehmen gespendet werden darf, kam das Geld dort aber nie an.

Auch Winzer Marc Adeneuer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist davon betroffen. Er ist Vorsitzender des Vereins "A Wineregion Needs Help for Rebuilding e.V.". Eine Woche nach der Hochwasser-Katastrophe hat er den Verein zusammen mit weiteren Winzern aus der Region gegründet.

Winzer Marc Adeneuer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist vom Brief des Bundesfinanzministers enttäuscht. SWR

Über die Flutwein-Aktion und weitere Spenden seien bei seinem Verein insgesamt rund zehn Millionen Euro zusammengekommen - Geld, das bisher noch nicht ausgezahlt werden konnte.

Bundesfinanzminister: Betriebe sollen Spendengelder schnell erhalten

Nun scheint eine Lösung gefunden. Das schreibt zumindest Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in einem Brief an die CDU-Abgeordnete Julia Klöckner. Demnach könnten die betroffenen Betriebe das Geld rasch erhalten. Steuerliche Regelungen dürften kein Hemmnis sein, heißt es in dem Schreiben.

Eine umgehende Auszahlung, wie sie auch der Bauern-und Winzerverband Rheinland-Nassau fordert, dürfte es aber wohl noch nicht so schnell geben. Denn nach Aussage des rheinland-pfälzischen Finanzministeriums befinden sich Einzelheiten noch in der Klärung.

Einzelheiten der Auszahlung müssen noch geklärt werden

Als eine Schwierigkeit gilt, dass für die Auszahlung an die Betriebe offenbar eine Einzelfallprüfung durch das zuständige Finanzamt erforderlich ist. Das hat das Bundesfinanzministerium dem SWR mitgeteilt.

Das kritisiert Winzer Adeneuer. Auch die Versprechen von Finanzminister Lindner kann er nicht ernst nehmen: "Dieser Brief hat keinerlei Aussagekraft", sagt er. Ihn störe vor allem das Hin und Her der Behörden. Das Land verweise auf das Spendenrecht des Bundes.

Bund: Winzer sollen sich an Finanzämter wenden

In seinem Brief empfiehlt Lindner nun den Betrieben, sich wiederum an die Finanzämter zu wenden. Und noch immer sei nicht klar, wie genau die Lösung aussehe, die der Minister in seinem Brief erwähnt, sagt Adeneuer. "Da muss klar gesagt werden: Wo geht denn jetzt der Weg hin?"

"Wenn das so kompliziert ist, wird ein Spendenaufruf in Zukunft ins Leere laufen."

Die Flut im Juli 2021 hat auch Adeneuers Weingut schwer getroffen. Das Erdgeschoss seines Hauses wird ein halbes Jahr nach der Katastrophe noch renoviert. Es habe gut getan, dass nach der Flut die Hilfsbereitschaft so groß war. Die Hilfe sei nötig gewesen. Doch Adeneuer hat Angst, dass die Bürokratie die Hilfsbereitschaft der Menschen lähmen wird. "Wenn das so kompliziert ist, wird ein Spendenaufruf in Zukunft ins Leere laufen."