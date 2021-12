Hier können Sie am Wochenende in den Schnee

Ob Westerwald, Hunsrück oder Eifel - die Aussichten auf Schnee am dritten Adventswochenende sind gut. Noch sind die meisten Lifte außer Betrieb, aber vereinzelt ist schon Wintersport möglich.

Vor allem auf den höchsten Bergen in der Region hat es in den letzten Tagen ordentlich geschneit. Auf dem Salzburger Kopf, dem Schorrberg oder der Hohen Acht liegt eine geschlossene Schneedecke. Skifahren ist aktuell aber nur auf Kunstschnee möglich.

Auf dem Salzburger Kopf sind die Lifte in Betrieb

Auf dem Salzburger Kopf im Westerwald laufen die Schnee-Kanonen auf Hochtouren und dort sind auch aktuell die einzigen Ski-Lifte in Betrieb. Nach Angaben des Wintersportvereins gelten dort allerdings strenge Corona-Regeln. So muss beim Anstehen eine FFP2-Maske getragen werden und grundsätzlich muss ein Abstand von anderthalb Metern eingehalten werden. Wie der Verein weiter mitteilt, sind auch die Langlaufloipen rund um den

Salzburger Kopf bereits gespurt.

Am Schorrberg und dem Erbeskopf fehlt noch Schnee zum Skifahren

Auf dem Schorrberg in Bad Marienberg reicht die Schneemenge nach Angaben des Lift-Betreibers noch nicht aus, um in die Saison zu starten. Auch die beiden Loipen seien noch nicht präpariert. Die Lage könne sich aber schnell ändern und sobald genug Schnee liege, werde man den Betrieb sofort aufnehmen, heißt es.

Auch auf dem Erbeskopf kommt das Wochenende noch etwas zu früh. Zwar sei in den letzten Tagen einiges an Schnee runtergekommen. Wann es für den Betrieb der Lifte reicht, lasse sich im Vorfeld schwer abschätzen. Interessierte sollten sich auf der Homepage des Erbeskopf informieren - dort gebe es auch Informationen zur tagesaktuellen Schneemenge.

Rodeln an der Hohen Acht

Die Skilifte an der Hohen Acht sind noch nicht in Betrieb. Aber vor allem die Rodelhänge sind beliebt. Und da es dafür keine Lifte braucht, rechnen die umliegenden Kommunen mit einigen spontanen Besuchern, die es einfach drauf ankommen lassen. Wer lieber auf Nummer sicher gehen will, dass die Schneemenge für eine Schlittenpartie reicht, kann die eigens eingerichtete Schnee-Hotline anrufen: 02691/7741.

Die Hohe Acht ist für viele Familien ein beliebtes Ziel zum Rodeln. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Probleme mit den Parkplätzen

Überall, wo es beliebte Rodel- und Wandergebiete gibt, rufen die Kommunen zur Rücksicht bei den Besuchern auf. Letztes Jahr gab es teilweise chaotische Szenen auf den Zufahrten. Auch an kleineren Rodelhängen, wie etwa der Fuchskaute. Auf Wiesen wurde verbotenerweise geparkt und in einigen Fällen kamen Hilfs- und Sicherheitskräfte nicht an den parkenden Autos vorbei. Wer in ein Wintersport-Gebiet anreist, soll sich daher unbedingt vorher über Park-Möglichkeiten vor Ort informieren.