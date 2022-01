Schneetreiben legt Verkehr in Rheinland-Pfalz lahm

Starker Schneefall hat in der Nacht zum Samstag in Rheinland Pfalz für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Betroffen war vor allem der Norden von Rheinland-Pfalz. Nach Polizeiangaben kommt es vor allem auf den Autobahnen nach wie vor zu Störungen. Demnach sind viele Lkw liegengeblieben, aktuell stünden auf der A61 am Dieblicher Berg immer noch mehrere Lkw quer und behinderten den Verkehr.

Schwer verletzter Lkw-Fahrer

Kurz vor Laudert im Rhein-Hunsrück-Kreis sei ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Fahrer offenbar falsch auf die Autobahn gefahren, weil er die richtige Auffahrt im Schneetreiben nicht fand. Als er seinen Irrtum bemerkte, wollte er den Angaben zufolge auf der Autobahn drehen und stieß frontal mit einem anderen Lkw zusammen.

Stromausfall in der Region Bad Ems

Darüber hinaus kam es laut Polizei vor allem zu Unfällen mit Blechschäden. Auch viele Bäume seien durch die Schneelast umgestürzt und würden von den Ortsfeuerwehren beseitigt. In der Verbandsgemeinde Bad Ems sei in vier Gemeinden der Strom ausgefallen.

Auch Region Trier betroffen

Auch in der Region Trier gab es in der Nacht zum Teil erhebliche Behinderungen wegen Neuschnees. Laut Polizei gab es mehrere Unfälle, verletzt wurde niemand. Betroffen waren vor allem die Eifel und der Hunsrück. Auf schneeglatten Straßen rutschten Autos in Gräben, auf Steigungsstrecken blieben Lkw hängen oder stellten sich quer, zum Beispiel auf der B51 zwischen Olzheim und Stadtkyll in der Eifel.

Schnee lässt Bäume umkippen

Auch auf der B50 Richtung Morbach und L150 Richtung Thalfang im Hunsrück blieben Fahrzeug in den Steigungen hängen. Dort wo es Unfälle gab, sei es bei Blechschäden geblieben. Unter der großen Schneelast kippten laut Polizei auch einige Bäume um, die von den Straßenmeistereien weggeräumt wurden. Die Räum- und Streudienste seien seit Stunden im Einsatz. Vor allem Nebenstrecken seien zum Teil noch nicht geräumt, so die Polizei