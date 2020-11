Der Künstler Gunter Demnig verlegt am Dienstag die ersten beiden sogenannten Stolpersteine in Winningen an der Mosel. Nach Angaben der evangelischen Kirchengemeinde lässt er die kleinen Messingplatten ab 9 Uhr in den Bürgersteig ein - und zwar vor dem Haus, an dem die Opfer des NS-Regimes aus dem Mosel-Ort ihren letzten selbst gewählten Wohnsitz hatten. Die Stolpersteine sollen in ganz Europa an Menschen erinnern, die im Dritten Reich von den Nazis verfolgt, verschleppt und ermordet wurden. Gunter Demnig hat seit 1996 schon über 75.000 solcher Stolpersteine verlegt. Unter anderem in Pommer an der Mosel, in Koblenz, Andernach und Bad Ems.