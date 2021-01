Sommer, Sonnenschein, blauer Himmel, aber die Corona-Regeln nerven. Trotzdem sind die Besucher im Freibad Winningen gut drauf - weil dort ein singender Bademeister für richtig gute Laune sorgt.

"Abstand, wenn Du nicht zu nah bist, habe ich dich noch mal so lieb." Sanft singend erinnert Bademeister Wilfried Schmitt die Badegäste im Freibad in Winningen daran, sich nicht zu nahe zu kommen. Der 71-Jährige singt leidenschaftlich gerne. Tagsüber immer wieder und abends um Punkt 19:30 Uhr zum Betriebsschluss: "Keiner will nach Hause gehen, aber das Freibad macht jetzt zu." Diese musikalischen Einlagen kommen bei kleinen und großen Badegästen super an.

Gut 20 Lieder hat der singende Bademeister in Winninigen in seinem Repertoire. Je nach Stimmungslage stimmt er mal ein Schunkellied an oder auch mal ein nachdenkliches Lied, immer aber sind es bekannte Melodien. In seinem kleinen Büro am Eingang des Schwimmbades greift er zu seinem Tisch-Mikrofon, stellt den Verstärker an und legt los. "Mein Künstlername ist Pavarotti", schmunzelt Wilfrid Schmitt.

Das Freibad in Winningen liegt in der Nähe des Moselufers. SWR

Kollege stimmt nicht mit ein

Nur der 22-jährige Christian Wild, die rechte Hand des singenden Bademeisters, hält sich zurück. Er hat nicht vor in die Fußstapfen des Freibad-Pavarottis zu treten. "Die sind zu groß. Ich bin der ewige Auszubildende - und das bleibe ich wohl auch immer", sagt er. Und deshalb wird Wilfried Schmitt wohl noch lange weiter singen. 2021 feiert er übrigens sein 50-jähriges Berufsjubiläum im Freibad in Winningen.