Zwei umstrittene Windräder in der Nähe von Treis-Karden an der Mosel dürfen vorerst nicht gebaut werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz nach einem Eilantrag des Naturschutzbundes Nabu entschieden. Der Nabu wollte den Angaben zufolge die Genehmigung des Rhein-Hunsrück-Kreises für den Bau von insgesamt vier Windkraftanlagen bei Treis-Karden kippen. Denn die über 240 Meter hohen Anlagen könnten einem Rotmilan-Paar gefährlich werden, so der Nabu. Das Oberverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung jetzt Mängel bei den Genehmigungen für zwei der geplanten Windräder festgestellt. Deshalb sei nicht sicher zu beurteilen, ob ein Tötungsrisiko für die besonders geschützten Rotmilane bestehe, so das Gericht. Zwei der Anlagen dürfen deshalb erstmal nicht gebaut werden. Bereits im April hatte das Oberverwaltungsgericht einen Eilantrag des benachbarten Klosters Engelport gegen den Bau der Windräder abgelehnt.