In der Nähe des Klosters Maria Engelport im Rhein-Hunsrück-Kreis dürfen Windkraftanlagen errichtet werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Koblenz entschieden.

In Sichtweite des Klosters Maria Engelport auf dem Beurenberg im Hunsrück sollen vier Windräder errichtet werden. Das hatte die zuständige Kreisverwaltung bereits genehmigt. Aber die Schwestern des Klosters fürchteten, durch die Windkraftanlagen gestört zu werden. Sie beantragten deshalb beim Koblenzer Oberverwaltungsgericht, die erteilte Genehmigung zu stoppen.

Diesen Antrag hat das Oberverwaltungsgericht am Donnerstag abgelehnt. Die Baugenehmigung sei nicht rechtswidrig und verstoße nicht gegen den Denkmalschutz, heißt es in der Begründung. Das Kloster sei außerdem weit genug von der Windkraftanlage entfernt, sodass es "in seiner Ausstrahlungswirkung nicht wesentlich beeinträchtigt" werde, heißt es weiter.

OVG: Windräder stören nicht beim Beten

Die Anbetungsschwestern des königlichen Herzens Jesu hatten unter anderem befürchtet, dass Gläubige und Pilger durch den Lärm und die optisch erdrückende Wirkung der rund 240 Meter hohen Windräder gestört und womöglich abgeschreckt werden könnten. Dadurch werde die Religionsfreiheit eingeschränkt und auf Dauer auch die wirtschaftliche Existenz des Klosters mit Gastronomie und Gästehaus gefährdet. Deshalb hatten sie sich in ihrem Antrag auch auf das Grundrecht der ungestörten Religionsausübung berufen.

Das Oberverwaltungsgericht sieht allerdings eigenen Angaben zufolge keine Eingriff in die Religionsfreiheit. Auch "die Bewirtung und Beherbergung von Gästen oder die Veranstaltung von Exerzitien und anderen Formen religiös geprägter Auszeiten" würden von der Baugenehmigung nicht beeinträchtigt werden, heißt es weiter.