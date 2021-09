Lkw-Crash: A3 nach Unfall zwei Stunden voll gesperrt

per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 bei Windhagen (Landkreis Neuwied) ist am frühen Mittwochmorgen ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der 19 Jahre alte Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug aufgefahren und in seiner Fahrerkabine eingeklemmt worden. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des Sattelzuges wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Die A3 wurde danach etwa zwei Stunden lang in Richtung Köln voll gesperrt. Zeitweise staute sich der Verkehr auf über zehn Kilometern Länge.