per Mail teilen

In Windhagen (Kreis Neuwied) ist am Mittwochabend ein Schwertransport in ein Wohnhaus gefahren. Dabei kam der Fahrer ums Leben. Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Asbach mitteilte, wurde vergeblich versucht, den 62-Jährigen zu reanimieren. Die Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Das Gebäude und ein geparkter Pkw wurden beschädigt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Ursache für den Unfall ist ebenfalls noch unklar. Der Lkw hatte eine Baumaschine geladen.