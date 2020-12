per Mail teilen

Die Stadtbürgermeisterin von Diez an der Lahn, Annette Wick (SPD), hat das niederländische Königspaar eingeladen. Mit König Willem-Alexander und Königin Maxima möchte sie 2022 den 350. Geburtstag von Schloss Oranienstein feiern.

Unterstützt wird die Einladung nach Angaben der Stadtverwaltung von Ministerpräsidentin Dreyer und dem Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, Frank Puchtler (beide SPD).

Das Barockschloss Oranienstein in Diez an der Lahn war Residenz der Oranier, der Vorfahren des niederländischen Königs Willem-Alexander. Der letzte Besuch eines niederländischen Königspaars war im Jahr 1971, damals kamen Königin Juliana und Prinz Bernhard der Niederlande nach Diez zum Schloss Oranienstein.

Schloss Oranienstein in Diez ist heute Sitz des Sanitätskommandos II der Bundeswehr. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Zuletzt vor zwei Jahren zu Besuch

Rheinland-Pfalz besuchten Willem Alexander und Maxima zuletzt vor gut zwei Jahren. Im Oktober 2018 wurden sie von Ministerpräsidentin Dreyer in Mainz empfangen, fuhren mit einem Schiff durchs Mittelrheintal, schauten sich einen Weinberg an der Mosel und Trier an.

Das niederländische Königspaar 2018 in Trier SWR

Einer Einladung nach Nassau an der Lahn, wo sich die vom niederländischen Adel erbaute Burg Nassau befindet, folgte das Königspaar damals nicht.