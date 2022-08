Streit zwischen Autofahrern auf A61 bei Rheinböllen eskaliert

"Wildwest auf der Autobahn" - so beschreibt die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim einen Einsatz in der Nacht zu Dienstag. Zwei Autofahrer waren sich auf der A61 in die Haare geraten.

Zeugen hatten die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim alarmiert: Es gebe eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern auf der A61 bei Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis). Auf dem Rasthof Rheinböllen trafen die Polizisten die beiden Streithähne an. Dabei handelt es sich um einen 23-jährigen Fahrer eines Kleintransporters und einen 31-jährigen Autofahrer. Überholmanöver war Auslöser für Auseinandersetzung Die Polizei sprach mit beiden Männern und demnach hatte sich Folgendes abgespielt: Der 31-jähriger Autofahrer und seine Lebensgefährtin waren beide jeweils im eigenen Wagen auf der A61 in Richtung Koblenz unterwegs. Im Baustellenbereich bei Rheinböllen hatte der 23-jährige Kleintransporterfahrer dann die Autofahrerin überholt. Dabei fuhr er offenbar sehr dicht auf, sodass die Frau sich gezwungen sah, abrupt die Fahrspur zu wechseln. Dass brachte ihren Lebensgefährten dermaßen in Rage, dass dieser wiederum den 23-Jährigen überholte, vor ihm Schlangenlinien fuhr und immer langsamer wurde, um ihn zum Anhalten zu bewegen. Auto quer auf die Autobahn gestellt Da dies nicht klappte, bremste der 31-Jährige den Kleintransporterfahrer schließlich komplett aus und stellte sich mit seinem Auto quer auf die Autobahn. Er stieg aus und forderte auch den 23-Jährigen zum Aussteigen auf. Als dieser sitzenblieb, trat der 31-Jährige gegen die Autotür und beschädigte diese. Aggression am Steuer Warum sind wir aggressiv? Was kann man dagegen tun? Innerhalb von Sekunden verwandeln sich scheinbar harmlose Fahrer in Raser, Drängler oder Schleicher. 2014 starben so etwa 1.000 Menschen im Verkehr. Forscher suchen eine Lösung. mehr... Anzeigen für beide Fahrer Nach Angaben der Polizei müssen nun beide Männer mit Strafanzeigen rechnen: Der 31-jährige Autofahrer wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung, der 23-Jährige wegen Nötigung.