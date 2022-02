Wilderei in der Region kein größeres Problem

per Mail teilen

Wilderei ist im nördlichen Rheinland-Pfalz kein größeres Problem. Das berichten viele der Kreisgruppen des Landesjagdverbandes. Demnach steht Wilderei weder in Cochem-Zell, Ahrweiler, Neuwied oder im Westerwaldkreis auf der Tagesordnung. Die Jäger in den Revieren würden zwar immer mal wieder Schüsse hören, die sie nicht zuordnen könnten oder unbekannte Fahrzeuge sehen, dies lasse sich aber nicht eindeutig mit Wilderei in Verbindung bringen, berichtet beispielsweise der Vorsitzende aus Neuwied. Schüsse könnten auch aus Nachbarrevieren stammen und nur näher klingen. Solche Vorfälle würden sich meist schnell aufklären, bestätigt auch der Vorsitzende aus Ahrweiler.