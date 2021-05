Seit vielen Jahren verschlammt der Wiesensee im Westerwald immer mehr. Längst ist klar: der Schlamm muss weg. Doch die Genehmigungen ziehen sich weiter hin.

Bereits Anfang der 1990er Jahre ist im Wiesensee in der Verbandsgemeinde Westerburg vermehrter Algenwuchs festgestellt worden. Man ging davon aus, dass das passiert, weil der See mehr und mehr verschlammt. Die beiden Zuflüsse Hüttenbach und Seebach tragen Sedimente in den See ein, die sich dort am Grund ablagern. Weil sich dadurch der Grund des Sees immer weiter anhebt, kann die Sonne bis auf den Grund scheinen was letztlich das Algenwachstum begünstigt.

Schlamm absaugen statt ausbaggern

Seit Jahren ist deshalb klar, dass der rund 80 Hektar große Wiesensee entschlammt werden muss. "Wir haben bereits 2013 eine Firma aus Heidelberg beauftragt, sich die Situation am See anzuschauen. Die kamen zu dem Schluss, dass es besser sei, den Schlamm mit speziellen Saugern abzusaugen, statt ihn auszubaggern", erklärt Dirk Trompeter, Leiter des Bauamts der Verbandsgemeinde Westerburg.

Davon betroffen sei der gesamte See, außer der Bereich des Naturschutzgebiets Seebachtal und eine gewisse Pufferzone. Der Schlamm könne mit Rücksicht auf etwa brütende Wasservögel jedoch nur im Winter abgesaugt werden. Dirk Trompeter sagt, dass zwei Winterperioden dafür vermutlich ausreichen würden. Soweit die Planung.

Verbandsgemeindebürgermeister Markus Hof, Tourismusmanager Martin Rudolph und Bauamtsleiter Dirk Trompeter am Wiesensee (von links). SWR

Am Geld scheitert es nicht

Warum aber ist in all den Jahren noch nichts passiert? "Am Geld scheitert es nicht. Das Land Rheinland-Pfalz hat uns zugesagt 90 Prozent der Kosten zu übernehmen. Die restlichen 10 Prozent trägt die Verbandsgemeinde, das ist bereits seit Jahren so im Haushalt vorgesehen", erklärt Markus Hof, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Westerburg. Zwischen fünf und sechs Millionen Euro solle das Absaugen des Schlamms grob geschätzt kosten.

Planungen sollen Klagen standhalten

Zu viel größeren Verzögerungen als zunächst angenommen würden jedoch die verschiedenen Genehmigungsverfahren führen. Da gelte es etwa den Naturschutz zu beachten oder Vorgaben der umliegenden Abwasserwerke.

Zudem solle auch der Ablass und die Stauklappe des 1971 künstlich angestauten Wiesensees in einem Zug erneuert werden. Da komme viel zusammen, sagt Markus Hof. "Wir wollen das alles vernünftig planen, damit es dagegen keine Klagen gibt, die vor Gericht eine Chance hätten", so der VG-Chef.

Die Stauklappe am Wiesensee stammt noch aus den 1970er-Jahren. SWR

Wiesensee soll künftig weniger verschlammen

Damit der See dann künftig nicht wieder so schnell verschlammt, ist auch der Bau eines sogenannten Sedimentbeckens am Seebach geplant. "Das ist ein Ruhebecken, durch das das Wasser des Seebachs geleitet wird. Dort setzen sich dann die Sedimente ab, während das Wasser weiter in den Wiesensee fließt", erklärt Dirk Trompeter.

Tourismus wird trotzdem weiterentwickelt

Zwar sei es durch die Verschlammung des Sees derzeit schwierig, touristische Angebote wie Segeln oder Surfen auf dem Wiesensee anzubieten, rund um den See soll aber trotzdem etwas passieren. "Wir planen aktuell einen Wasserspielplatz, einen naturnahen Abenteuer-Minigolfplatz und fünf besondere Schaukeln rund um den See zu bauen", sagt Martin Rudolph, der zuständige Tourismusmanager.

Dafür gebe es auch Fördergelder von der EU. "Wir können nicht weiter auf die Entschlammung des Wiesensees warten, deswegen planen wir jetzt zumindest am Ufer weitere touristische Angebote", so Rudolph.