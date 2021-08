Zum ersten Mal seit der Flutkatastrophe gibt es am Freitagmorgen in Ahrweiler wieder einen Wochenmarkt , und zwar von 8 Uhr bis 13 Uhr. Schon einige Tag zuvor gab es den ersten Wochenmarkt im Stadtteil Bad Neuenahr, so ein Sprecher. Neben der Möglichkeit, frische Lebensmittel einzukaufen, gebe das Angebot den Bewohnerinnen und Bewohnern auch ein Gefühl der Normalität zurück. Die Stadt teilte gleichzeitig mit, dass am nächsten Wochenende, am 28. August, auch wieder der beliebte Bauernmarkt in Bad Neuenahr Station macht.