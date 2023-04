Wieder tote Katze im Rhein-Hunsrück-Kreis gefunden

Im Rhein-Hunsrück-Kreis ist erneut eine tote Katze gefunden worden. Wie die Polizei Simmern mitteilt, ist das Tier bereits Anfang April auf einem Feldweg bei Uhler entdeckt worden.

Die Jungkatze sei in einer Box abgestellt worden und habe Bissspuren aufgewiesen. Den Angaben zufolge ist es bereits die elfte tote Katze, die seit dem vergangenen Jahr in der Verbandesgemeinde Kastellaun gefunden wurde.

Zuvor gefundene Katzen wurden offenbar erschlagen

Beim letzten Fall im November vergangenen Jahres hatte nach Angaben der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises eine Autofahrerin bei Wüschheim zwei tote Jungkatzen in einer Einkaufstasche entdeckt. Sie seien erst wenige Stunden tot gewesen und offensichtlich keines natürlichen Todes gestorben, hieß es damals vom Kreis.

Zuvor im Oktober waren vier tote Kätzchen in einer blauen Mülltüte in Reckershausen und vier weitere tote Katzen in einer Kiste in Roth bei Kastellaun entdeckt worden. Die pathologischen Untersuchungen des Landesuntersuchungsamtes hatten laut Kreis ergeben, dass die acht Katzen erschlagen wurden.

Polizei ermittelt, ob Zusammenhang besteht

Ob die ganzen Fälle in Zusammenhang stehen, sei bisher immer noch unklar. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden.