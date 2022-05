Gewerkschaft ruft Amazon-Beschäftigte erneut zum Streik auf

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten des Onlinehändlers Amazon am Standort Koblenz wieder zum Streik aufgerufen. Auch an sechs weiteren Standorten des US-Konzerns in Deutschland sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teils über mehrere Tage die Arbeit niederlegen. Ver.di fordert seit Jahren für die Amazon-Mitarbeitenden in den deutschen Versandzentren tarifliche Regelungen, wie sie im Einzel- und Versandhandel üblich sind. Das lehnt Amazon ab. Mit dem heute beginnenden Streik soll laut ver.di auch ein Zeichen gegen die "ständige Überwachung und Verhaltenskontrolle durch Amazon" gesetzt werden.