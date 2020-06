per Mail teilen

Die bundesweit erste Motorsportveranstaltung nach dem Corona-Lockdown: Auf dem Nürburgring wurde die Langstreckenmeisterschaft ausgetragen - allerdings noch ohne Zuschauer.

Die Veranstalter der Langstrecken-Serie erwarteten nach eigenen Angaben mehr als 140 Rennautos. Die Rennteams waren wegen der Corona-Pandemie anders als sonst nicht in den Hallen in der Boxengasse untergebracht. Stattdessen waren für die Teams auf der Wiese entlang der Rennstrecke rund 70 Parzellen mit Betonsteinen abgegrenzt. Hier sollten die Mannschaften den Angaben zufolge voneinander getrennt und unter freiem Himmel an ihren Fahrzeugen arbeiten können.

Sieg für den Playstation-BMW beim Saisonauftakt! 🏆 David Pittard und Mikkel Jensen gewinnen das erste #NuerburgringLS...Gepostet von Nürburgring am Samstag, 27. Juni 2020 Nürburgring, Facebook

Zuschauer nur im Internet dabei

Zuschauer konnten die Veranstaltung in den sozialen Medien live verfolgen. Bei der Langstreckenmeisterschaft sitzen Profis und Amateure am Steuer. Die Rennen dauern bis zu sechs Stunden und finden auf der Nordschleife und der Sprintstrecke des Nürburgrings statt. Die Meisterschaft wird seit mehr als 40 Jahren in der Eifel ausgetragen.

Die Boxengasse wurde an die frische Luft verlegt. SWR

Weitere Rennen auf dem Ring geplant

Dem ersten Renntag der Langstreckenmeisterschaft sollen in diesem Jahr noch einige Veranstaltungen folgen, sagte der Sprecher des Nürburgring GmbH, Alexander Gerhard. Im September soll es demnach beispielsweise ein 24-Stunden-Rennen geben. Im gleichen Monat soll auch die DTM stattfinden. Insgesamt war die Saison für den Ring und seine Fans allerdings eine Enttäuschung. Auch das legendäre Musikfestival Rock am Ring musste Corona-bedingt ausfallen.

Einnahmeverluste und Kurzarbeit

Nach Angaben von Alexander Gerhard muss die Rennstrecke in diesem Jahr Einnahmeverluste in siebenstelliger Höhe hinnehmen. Leider sei nun Kurzarbeit ein fester Bestandteil des Unternehmens. Der Nürburgring hat etwa 200 feste Mitarbeiter. Dazu kommen etwa 1.000 Aushilfen in einer normalen Saison.