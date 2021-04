Erstmals wieder Grundausbildung der Bundeswehr in Koblenz

Seit mehr als 15 Jahren findet erstmals wieder die Grundausbildung der Bundeswehr in Koblenz statt. 25 Rekruten haben am Mittwoch in der Falckenstein-Kaserne ihre Stuben bezogen.

Es war ein besonderer Tag - nicht nur für die 25 jungen Männer und Frauen, die in ihre Ausbildung bei der Bundeswehr gestartet sind, sondern auch für den Standort Koblenz. Denn dort wurde seit mehr als 15 Jahren keine Grundausbildung mehr durchgeführt. Nach Angaben eines Sprechers wurde die Grundausbildung in Koblenz im Rahmen der Umstrukturierung der Bundeswehr abgeschafft. Der Standort habe demnach einen behördlichen Schwerpunkt erhalten. Die Infrastruktur zur Ausbildung sei aber immer noch vorhanden. Beispielsweise könne für das Schießtraining auf den Standortübungsplatz Koblenz-Schmidtenhöhe zurückgegriffen werden. Grundausbildung der Sanitäter üblicherweise in Rennerod Dass in Koblenz nochmal Rekruten ein- und ausgehen, hat der Standort der Corona-Pandemie zu verdanken. Denn die Rekruten und Rekrutinnen gehören eigentlich zum Sanitätsregiment 2, das in Rennerod stationiert ist. Dort findet normalerweise auch die Grundausbildung für die angehenden Sanitäter statt. In der Falckensteinkaserne haben am Mittwoch 25 Rekruten und Rekrutinnen des Sanitätsregiments 2 ihre Stuben bezogen. Sie absolvieren in Koblenz ihre sechswöchige Praxisphase der Grundausbildung. SWR Doch angesichts der Pandemie hat die Bundeswehr nach Lösungen gesucht, damit nicht so viele Menschen auf engstem Raum zusammentreffen. Die Gruppe der neuen Rekruten wurde deshalb aufgeteilt. Die eine Hälfte absolviert den sechswöchigen Praxisteil der Grundausbildung in Rennerod, die andere in Koblenz. Vier Wochen Theorie haben sie schon hinter sich. Nur zwei bis drei Rekruten auf einer Stube In der Falckenstein-Kaserne wurde extra Platz geschaffen, damit der Bundeswehrnachwuchs in einem Gebäude untergebracht werden kann. Normalerweise kommen bis zu sechs Leute auf eine Stube - in Koblenz sind es jetzt nur zwei Männer und Frauen, die sich eine Unterkunft teilen. Manche haben sogar Einzelzimmer. Die Rekruten sind dazu angehalten, möglichst wenig Kontakt nach draußen zu pflegen, um sich und ihre Kameraden und Kameradinnen vor einer möglichen Corona-Infektion zu schützen. Außerdem sieht das Hygienekonzept für die Grundausbildung regelmäßige Tests vor.