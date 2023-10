Ab Freitagabend um 21 Uhr ist die Zugstrecke zwischen Koblenz und Köln im Nah- und Fernverkehr beeinträchtigt. Grund sind erneute Bauarbeiten bei Stellwerken im Großraum Köln. Außerdem ist die Lahnstrecke betroffen.

In den nächsten vier Wochen werden den Angaben der Deutschen Bahn zu Folge im Großraum Köln insgesamt 42 neue Signale montiert und 200 Kilometer Kabel verlegt. Außerdem wird die Weichenheizanlage an zahlreichen Weichen erneuert. Laut Bahn soll dafür an den Wochenenden ganztägig und montags bis freitags in der Nacht gearbeitet werden.

Stationen Andernach, Remagen, Bonn Hbf und Köln Hbf fallen aus

Der Fernverkehr wird deswegen auf die rechte Rheinseite umgeleitet. Betroffen davon sind die Züge der ICE-Strecke von Koblenz über Bonn bis nach Berlin. Züge die planmäßig in Koblenz beginnen oder enden werden über die rechte Rheinseite umgeleitet. Dadurch entfallen die Stationen Andernach, Remagen, Bonn Hbf und Köln Hbf. Ersatzweise halten die Züge dafür in Köln Messe/Deutz. Intercity-Züge halten zudem in Bonn-Beuel, beide Bahnhöfe sind rechtsrheinisch.

Die Fahrt verlängert sich deswegen auf der Strecke um rund zehn Minuten. Die Bauarbeiten dauern laut Bahn voraussichtlich bis zum 10. November an. Ab dem 3. November sollen die Züge teilweise wieder über die gewohnte Strecke auf der linken Rheinseite fahren.

Ersatzbusse für Arbeiten in der Nacht und am Wochenende

Auch im Regionalverkehr kommt es zu veränderten Fahrzeiten für die Linien RE 5, RE 8, RE 12, RE 22 sowie RB 24, RB 26, RB 30 und RB 48.

Da an den Wochenenden ganztägig und montags bis freitags in der Nacht gearbeitet wird, fahren in dieser Zeit im Raum Köln Ersatzbusse. Aktualisierte Fahrpläne gibt es auf der Homepage der Deutschen Bahn oder in der App.

Ebenfalls Zugausfälle im Lahntal wegen Bauarbeiten

An der Horcheimer Eisenbahn-Brücke in Koblenz beginnen am Freitagabend ab 21 Uhr Bauarbeiten. Eine Bahnsprecherin sagte dem SWR, in mehreren Gewölben auf der Strecke müsste eindringendes Wasser gestoppt werden. Dabei würden auch Schäden in Niederlahnstein behoben.

Durch die Bauarbeiten fallen demnach bis zum 23. Oktober die meisten Züge auf den Strecken Koblenz-Gießen und Mayen-Limburg aus. Auch einzelne Züge zwischen Koblenz und Bad-Ems sowie Limburg und nach Niederlahnstein seien davon betroffen. Teilweise gebe es zudem veränderte Fahrtzeiten. Die ausfallenden Züge werden demnach durch Busse ersetzt.