So haben sich die Karnevalsvereine die Session nicht vorgestellt: Umzüge fallen aus, Sitzungen finden nur digital statt. Doch die Narren in Koblenz und der Region trotzen Corona - und finden Alternativen.

"Es ist wirklich eine schwierige Gefühlslage", sagt Udo Eulgem. Seit mehr als 30 Jahren steht der Koblenzer auf den Bühnen in der Region. Meist als Dörthe Dutt, die schrille, bunt gekleidete Karnevals-Königin von Koblenz. Karneval ist für Eulgem normalerweise Hochsaison, doch in diesem Jahr ist alles ganz anders. "So wenige Anfragen für Dörthe Dutt gab es nie", sagt er.

Die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) hat die Highlights der SWR-Fernsehsitzungen aus der Rhein-Mosel-Halle zusammengestellt. Das Best-of aus den Jahren 1986, 1990, 1996, 1999 und 2004 wird mindestens bis Aschermittwoch auf dem Youtube-Kanal der AKK zu sehen sein. Das gut 90-minütige Video haben die Karnevalsvereine auch in vielen Koblenzer Seniorenheimen auf DVD verteilt.

Dabei hatte Eulgem im vergangenen Jahr eigentlich schon ein großes Bühnenprogramm für Karneval vorbereitet. "Die Show existiert auf dem Papier. Wir haben gehofft, dass wir vielleicht die Kurve bekommen." Stattdessen stiegen die Corona-Zahlen - und ein normaler Karneval wurde unmöglich.

Musik- und Tanzvideos in Oberlahnstein

So wie Eulgem geht es vielen Karnevalisten. Auch in Oberlahnstein haben sich die Narren auf die fünfte Jahreszeit vorbereitet. Mit Musik- und Tanzvideos wollte das Carneval Comité eine digitale Sitzung veranstalten. Seit Oktober liefen dafür die Dreharbeiten. Doch die Pandemie machte den Narren einen Strich durch die Rechnung.

Nicht alle Programmpunkte konnten rechtzeitig abgedreht werden. "Die Stimmung ist durchwachsen", beschreibt deshalb Helmut Hohl, Vorsitzender des Carneval Comités Oberlahnstein die diesjährige Session. Trotzdem wollten die Mitglieder das Thema Karneval nicht in der Schublade verschwinden lassen. Er bekräftigt: "Wir lassen uns nicht unterkriegen."

Kamelle und Malaktionen für die Kinder

Wichtig war dem Verein vor allem, die Kinder bei Laune zu halten. Sie wurden dazu aufgerufen, den Karnevalsumzug in Oberlahnstein zu basteln oder zu malen. Dadurch sollen sie laut Helmut Hohl zumindest ein bisschen Karneval mitbekommen. Als Ersatz für den ausgefallenen Umzug plant der Verein deshalb auch Beutel voll Kamelle zu verteilen.

Auch die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) hatte die Kinder im Blick und hat einen Malwettbewerb an den Koblenzer Grundschulen ausgelobt. Das Thema lautete: "Was ist Karneval für mich." Nach Angaben des AKK Präsidenten Christian Johann sind etwa 2.000 Bilder aus den Schulen eingegangen. Er ist begeistert von den vielfältigen Werken: "Die Bilder, die wir bekommen haben - und auch die selbst gebauten Wagen - lassen einem schon das Herz aufgehen."

Die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval hat einen Malwettbewerb an den Grundschulen durchgeführt. Eins der Ergebnisse zum Thema "Was ist Karneval für mich". Pressestelle Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval

Schunkeln, Bützchen verteilen und zusammen tanzen ist in diesem Jahr undenkbar. Auch für die Möhnen in Mülheim-Kärlich. Traditionell macht der nach eigenen Angaben größte Möhnenverein Deutschlands den Auftakt mit einem Umzug an Schwerdonnerstag. Doch in diesem Jahr musste der ebenso ausfallen wie die Party danach. Für Klaudia Punstein, die erste Vorsitzende der Mülheimer Möhnen eine schwierige Situation: "Unser Herz blutet", sagte sie im SWR-Interview.

Mülheimer Obermöhn: "Uns blutet das Herz"

Sitzungsbox mit Snacks und Getränken für die Couch

Ohnehin spielt das Internet die Hauptrolle der diesjährigen Session. Etliche Sitzungen finden erstmals nicht im Saal mit Publikum, sondern online statt. In der Narrenhochburg Heimbach-Weis wurde extra eine Damensitzung aufgezeichnet, die am Samstag ausgestrahlt wird.

Passend dazu konnten sich die Menschen eine Sitzungsbox mit Snacks und Getränken nach Hause bestellen. "Die wurden uns aus den Händen gerissen. Wir haben sogar welche an die Nordsee und in den Schwarzwald verschickt", berichtet Michael Bleidt, der Präsident der KG Heimbach.

"Karneval kann man nicht absagen. Das steht ja im Kalender." Michael Bleidt, Präsident der KG Heimbach

Prunkwagen an Straßenlaternen in Heimbach-Weis

Um Präsenz im Ort zu zeigen, haben die Narren in Heimbach-Weis kleine Prunkwagen aus Pappe gebastelt, die jetzt an vielen Straßenlaternen hängen. Außerdem hängen Fahnen und Schmuck an Geschäften und Privathäusern im Ort und die Heimbacher Möhnen haben eine Fotoaktion ins Leben gerufen. Auch wenn der große Veilchendienstagszug in diesem Jahr ausfallen muss, sagt Bleidt: "Karneval kann man nicht absagen. Das steht ja im Kalender."

In Heimbach-Weis zeigen die Narren durch kleine Installationen im Ort, dass sie noch da sind. Privat

Dörthe Dutt im Livestream aus dem Café Hahn

Auch Udo Eulgem wird Dörthe Dutt zumindest einmal kurz auftreten lassen. Im Café Hahn in Koblenz wird Dörthe am Samstag auf der Bühne stehen. Eine kleine Show, ohne Live-Publikum natürlich, dafür ins Internet gestreamt.

Wenn Eulgem über Karneval spricht, hört man die Enttäuschung in seiner Stimme. Zwar versuche er für die Zukunft zu planen und ein neues Programm auf die Beine zu stellen. Das sei aber gar nicht so einfach, weil die Inspiration fehle: "Im Leben passiert nicht viel", sagt Eulgem.

Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist, Eulgem ruft die Karnevalisten dazu auf, nicht den Narrenkopf hängen zu lassen. Immerhin sei Karneval eine Zeit, die auch von den Sorgen und Ängsten ablenken solle. Das ginge auch digital und mit Abstand: "Das soll sich keiner nehmen lassen, das braucht man für die Seele."