Teure Energie: Wie Firmen versuchen, Strom- und Gaskosten zu senken

Gas, Benzin, Strom: Die Kosten für Energie steigen. Und als Folge des Kriegs in der Ukraine befürchten viele weitere Erhöhungen. Das trifft auch viele Firmen in Rheinland-Pfalz hart - aber nicht alle.

Schreinermeister Eric Schaaf wirft Holzreste und Abschnitte in einen Schredder. Aus den Holzspänen presst die Hackschnitzel-Heizanlage der Schreinerei "Die Tischlertekten" anschließend Brikets: "Wir heizen damit unsere ganze Werkstatt. Das sind 900 Quadratmeter. Dazu kommt noch unser Lackraum, der muss wärmer sein, damit wir eine ordentliche Lackierung hinbekommen."

Eric Schaaf von der Schreinerei "Die Tischlertekten" füllt die Hackschnitzel-Heizanlage mit Holzresten. Der Handwerksbetrieb aus dem Sayntal arbeitet schon heute CO2-neutral. SWR

"Viele Kunden legen mittlerweile Wert auf Nachhaltigkeit."

Der Betrieb von Eric Schaaf und seinem Geschäftspartner Frank Groß arbeitet schon heute CO2-neutral. Neben der Heizenergie produzieren die Handwerker in Großmaischeid im Sayntal auch dreiviertel ihres Stroms selbst - auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage. Für nicht vermeidbare CO-Emissionen kauft die Schreinerei Zertifikate, von denen Aufforstungsprojekten in Costa Rica finanziert werden, sagt Groß: "Wir haben uns schon 2014 entschieden, ökologisch nach vorne zu gehen und nachhaltiger zu arbeiten. Das Naturprodukt Holz gibt das ja auch so ein bisschen vor."

CO2-neutrale Produktion als Verkaufsargument

Mittlerweile wirbt der kleine Handwerksbetrieb auch mit dem Label "CO2-neutrales Unternehmen". Und das komme bei den Kunden gut an, sagt Groß: "Anfangs waren wir damit noch Exoten in dieser Betriebsgröße mit sieben Schreinern. Viele haben auch so ein bisschen die Nase gerümpft und gefragt: 'Was macht ihr da?' Aber jetzt haben wir immer mehr Kunden, die speziell danach fragen." Viele legten darauf momentan Wert darauf im Moment. Es solle ein individuelles Möbel sein, das auch nachhaltig ist, so der Schreiner.

Die gepressten Holzbrikets werden in einem Silo gelagert und automatisch von der Heizung eingezogen. SWR

"Wir sind da relativ unabhängig in dieser Situation."

Ein weiterer Vorteil für die Handwerker: Die Schreiner aus dem Kreis Neuwied können nach eigenen Angaben die aktuell hohen Energiepreise erstmal gut abfangen: "Das ist für uns ein Riesenplus. Wir sind da relativ unabhängig in dieser Situation," sagt Groß.

Firma Finzelberg in Andernach braucht viel Energie

Anders sieht das bei Unternehmen aus, die sehr viel Energie brauchen wie die Firma Finzelberg in Andernach. Der Konzern produziert pflanzliche Inhaltsstoffe für Arzneimittel - zum Beispiel für Hustensäfte oder Baldriantropfen - und braucht für die Gewinnung der Pflanzenextrakte sehr große Mengen Strom und Gas: "Wir benötigen jährlich acht Millionen Kilowattstunden Strom und circa 60 Millionen Kilowattstunden Gas. Mit dem Strom treiben wir vor allem unsere Maschinen an. Die thermische Energie brauchen wir zu 90 Prozent für unsere Produktionsprozesse", erklärt der Energiebeauftragte Wadim Pfaff.

Das Werk der Firma Finzelberg in Andernach. Das Untenehmen stellt mit 330 Mitarbeitern pflanzliche Inhaltsstoffe für Arzneimittel her. SWR

"Wir produzieren 50 Prozent unseres Strombedarfs selbst."

Andernacher Unternehmen ist Vorzeigebetrieb

Auch die Firma Finzelberg hat in den vergangenen Jahren viel in Energieeffizienz investiert. An den Standorten in Andernach und Sinzig gibt es mehrere Photovoltaikanlagen, in der Produktion wird Abwärme wieder verwendet und in Strom umgewandelt. "Wir produzieren etwa 50 Prozent unseres Strombedarfs selbst", sagt Betriebsleiter Dietmar Kaiser. Damit ist das Unternehmen in der Branche ein Vorzeigebetrieb.

"Die hohen Energiekosten bringen uns wirtschaftlich in eine bedenkliche Zone."

Dennoch bereitet der Anstieg der Energiepreise dem Arzneimittelzulieferer große Sorgen. Die Energiepreise seien in den vergangen Wochen so exponenziell gestiegen, dass das Unternehmen die Kosten nicht mehr an seine Kunden weitergeben könne, sagt Kaiser: "Wir gehen davon aus, dass wir im schlimmsten Fall doppelt so viel Kosten für Energie haben wie das, was wir eingeplant haben. Das bringt uns wirtschaftlich in eine bedenkliche Zone. Wir müssen gegebenenfalls sogar überlegen, ob wir Teile des Betriebs zeitweise schließen."

Finzelberg plant Bau eines Biomasse-Kraftwerks

Das Andernacher Unternehmen versucht jetzt noch unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu werden und plant den Bau eines eigenen Biomasse-Kraftwerks, in dem Grünschnitt und Holzreste aus den Wäldern in der Region verheizt werden sollen. Die Verantwortlichen bei Finzelberg hoffen, dass der gesamte Betrieb bis in drei Jahren CO2-neutral arbeiten kann.