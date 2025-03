Nach Krankheit: Wie älteren Menschen der berufliche Neustart gelingt

Wenn Menschen mit 50 Jahren oder älter ihren Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können, ist es oft schwer für sie einen neuen Beruf zu finden. Doch es gibt Hilfe.

Artur Bubolz steht an seiner Werkbank und bearbeitet mit einem Schleifgerät ein kleines Metallteil. Der 54-Jährige hat fast 30 Jahre lang als Steinmetz gearbeitet. Dann musste er an der Hüfte operiert werden, war lange krankgeschrieben und anschließend auf der Suche nach einem neuen Beruf.

Bildungswerk hilft bei Wechsel

Durch die Unterstützung des Bildungswerks der Hessischen Wirtschaft arbeitet er jetzt bei der Maschinenbau-Firma VWH in Herschbach im Oberwesterwald. Artur Bubolz ist froh, dass er wieder Arbeit hat. "Ich habe hier Bewegung und Gesellschaft, das ist viel besser, als zuhause rumzusitzen." Dort sei ihm die Decke auf den Kopf gefallen, das sei auch psychisch nicht gut für ihn gewesen.

Thomas Sturm, Artur Bubolz und Peter Bill in einer Halle der Firma VWH in Herschbach. SWR

Thomas Sturm, Geschäftsführender Gesellschafter der Firma VWH, ist sehr zufrieden mit Artur Bubolz. "Er wollte arbeiten und war von Anfang an interessiert und begeistert. Er hat umgesetzt, was man ihm gezeigt hat und nachgefragt, wenn er etwas nicht wusste." Deshalb sei es leichtgefallen, ihn in der Firma zu integrieren. Thomas Sturm würde jederzeit weitere ältere Menschen einstellen, es hänge aber auch immer von der Person ab.

Schlaflose Nächte wegen Arbeitslosigkeit

Im Schulungsraum des Bildungswerks der Hessischen Wirtschaft in Montabaur sitzt Michael Hinz an einem Laptop. Er lernt hier etwa Grundkenntnisse verschiedener Computerprogramme. Der 57-Jährige hat 40 Jahre lang als Maurer und Betonbauer gearbeitet.

Ich hatte schlaflose Nächte und wusste nicht, wie es weitergehen soll

Nach einer Corona-Impfung habe er Rheuma bekommen, seitdem könne er diesen Beruf nicht mehr machen. "Ich hatte schlaflose Nächte und wusste nicht, wie es weitergehen soll", erzählt der Westerwälder. Einen kranken und alten Mann wolle niemand mehr einstellen. Durch die Unterstützung des Bildungswerks der Hessischen Wirtschaft hat er jetzt wieder eine Perspektive. Nachdem er dort bereits mehrere Praktika gemacht hat, kann er bald in Vollzeit bei einem Landmaschinen-Vertrieb als Lagerist anfangen. "Ich bin glücklich über diese Chance", sagt Michael Hinz.

Michael Hinz (rechts) im Schulungsraum des Bildungswerks der hessischen Wirtschaft in Montabaur. SWR

Praktika als Einstieg für beruflichen Neustart älterer Menschen

Diese neue Chance verdanken Michael Hinz und Artur Bubolz dem Team vom Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft. Der Verein hilft Menschen nach einer Krankheit dabei einen neuen Beruf zu finden. Berufliche Rehabilitation nennt sich das. Neun Monate lang kommen bis zu acht Menschen beim Bildungswerk in einem Kurs zusammen und bekommen jede Unterstützung, die sie brauchen.



"Wir besorgen den Menschen zum Beispiel einen Praktikumsplatz oder helfen ihnen mit den nötigen Anträgen", erklärt Peter Bill vom Bildungswerk. Ein ehemaliger Lagermitarbeiter sei so schon zum Versicherungsvertreter geworden. Oder eine ehemalige Drogistin zur Reisekauffrau.

Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft Das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. Der Verein ist aber auch im rheinland-pfälzischen Westerwald aktiv. Im Fokus des Vereins steht die berufliche Bildung von Erwachsenen, Jugendlichen, Menschen mit Behinderung und mit Migrationshintergrund. Der Verein hilft speziell älteren Menschen mit Vorerkrankung bei den sogenannten "Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben" (LTA). Diese Art der beruflichen Weiterbildungsmaßnahme schließt sich in der Regel an eine medizinische Reha von Menschen an, die aus gesundheitlichen Gründen ihren alten Beruf nicht mehr ausüben können.

Quelle: Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft

"Viele Arbeitgeber sind positiv überrascht von den Menschen, die wir ihnen als neue Mitarbeiter vermitteln", so Bill. Im letzten Kurs habe er fünf Menschen gehabt, die er alle in einen neuen Beruf vermitteln konnte. Peter Bill brennt für seinen Beruf, das merkt man ihm sofort an. Er will den Menschen wirklich helfen. Sein Motto lautet deshalb: "Jedes Schicksal zählt."