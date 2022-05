Widerstand gegen geplantes Neubaugebiet

per Mail teilen

In Mudersbach-Birken im Kreis Altenkirchen gibt es Widerstand gegen ein geplantes Neubaugebiet. Zwei Vereine der Gemeinde hatten am Wochenende zu einem Ortstermin eingeladen. Wie der Obst- und Gartenbauverein Birken mitteilt, werde durch das Neubaugebiet eine Obstbaumplantage zerstört. Die sei ein wichtiger Lebensraum und Grundlage für die Arbeit des eigenen Vereins sowie des Bienenzuchtvereins. Die Gemeinde Mudersbach möchte in dem Gebiet 30 Bauplätze erschließen. Unterstützt werden die Vereine bei ihrem Protest eigenen Angaben zufolge vom Naturschutzverband BUND und Bürgerinnen und Bürgern.