Im Advent gibt es in der Eifel, im Hunsrück und im Westerwald viele Wichtel- und Krippenwege. Ideal für einen Ausflug mit Kindern. Wir haben einige Tipps.

Wer sich mit Kindern auf die Weihnachtszeit einstimmen will, kann das am Waldlehrpfad im Remagener Stadtwald tun. Der wird vom 16. November bis zum 12. Januar wieder zusätzlich ein Wichtelweg. Auf einer Strecke von 2,4 Kilometern gibt es nach Angaben der Organisatoren 30 Wichtelstationen, die von Kindertagesstätten, Schulen, Jugendeinrichtungen und Privatleuten entworfen und aufgebaut wurden. Start und Ende ist der Wanderparkplatz Waldburgstraße in Remagen.

Auch am Rodder Maar bei Niederdürenbach im Kreis Ahrweiler haben Wichtel an 60 Stationen ein Zuhause bekommen. Sie stehen zwischen Zweigen und Wurzeln und bieten Familien ein schönes Ausflugsziel. Der Rundweg ist etwa zweieinhalb Kilometer lang.

Der Kottenheimer Wald im Kreis Mayen-Koblenz ist auch in diesem Jahr wieder ein Erlebnis für die ganze Familie. Die Wichtel am Wegesrand sind eher was für die Kinder. Die Basaltfelsen und Loren auf dem 1,7 Kilometer langen Rund sind als Relikte des ehemaligen Steinbruchs eine Attraktion für die Eltern. Los geht es am 17. November, am 8. Januar 2025 werden die Wichtel dann wieder einsgesammelt.

Wichtelpfad bei Hausen auch mit Kinderwagen begehbar

Auch zwischen Hausen und Trimbs im Kreis Mayen-Koblenz fühlen sich die kleinen Wichtel in der Adventszeit 2024 wieder wohl. Dafür haben Kitas, Vereine und Privatleute gesorgt. Der Wichtelpfad liegt ganz in der Nähe zum "Traumpfad Nette-Schieferpfad". Er ist gut mit dem Kinderwagen zu gehen, wenn man nicht den Rundweg wählt, sondern hin und zurückgeht. Er ist nicht sehr lang und deshalb auch für kleine Kinder gut geeignet. Die Strecke ist vom 24. November bis zum 25. Januar 2025 mit Wichteln bestückt.

Einen weiteren Wichtelweg gibt es auch in der Verbandsgemeinde Weißenthurm, und zwar rund um den Hoorweiher in Mülheim-Kärlich. Der Wichtelweg wird den Angaben zufolge am 29. November eröffnet. Am 10. Januar 2025 soll der Wichtelweg dann wieder schließen.

Krippenwege im nördlichen Rheinland-Pfalz

Neben den Wichtelwegen gibt es im Norden von Rheinland-Pfalz auch immer mehr Krippenwege, die zu Ausflügen vor oder nach Weihnachten einladen.

Den Auftakt macht am 24. November der Krippenweg in Monreal. Bis zum 9. Januar verläuft er durch den schönen Fachwerkort, der durch die Fernsehserie "Der Bulle und das Landei" bundesweit bekannt wurde. Am Beginn des Weges können die Besucher einen Flyer mitnehmen. Darauf sind die einzelnen Stationen aufgeführt.

Die traditionellen, aber auch modernen und außergewöhnlichen Krippen können in Hauseingängen auf Brückengeländern, am Ufer der Elz oder hinter Fenstern bewundert werden. Abends sind sie alle beleuchtet.

So stimmungsvoll sah es 2023 am Krippenweg in Monreal in der Eifel aus. SWR

Eine lange Tradition hat auch der Krippenweg in Waldbreitbach im Kreis Neuwied: Vom 30. November an kann man bis zum 26. Januar 2025 den zwei Kilometer langen Weg am Wiedufer und durch den Ort entlang laufen. Die Krippen sind in Privatgärten und in den Schaufenstern von Geschäften aufgestellt.

Ein weiterer, großer Krippenweg führt ab dem ersten Weihnachtstag am 25. Dezember durch die "Klosterlandschaft Wiedtal" vorbei an Kloster und Kapellen. Man hat dann die Wahl, ob man eine 10 oder eine 25 Kilometer lange Route gehen will.

In Simmern im Hunsrück führt der Krippenweg auch in diesem Jahr wieder durch die Innenstadt und die Krippen befinden sich in den einzelnen Geschäften. Am Ende des Weges steht eine lebensgroße Krippe auf dem Marktplatz. Start ist am 1. Dezember, der Krippenweg bleibt dann bis zum 6. Januar bestehen.

Kell bietet den wohl ältesten Krippenweg im Norden von RLP

Ab dem zweiten Adventssonntag kann man auch im Andernacher Stadtteil Kell einen Krippenweg laufen: Er ist wohl der älteste seiner Art im Norden von Rheinland-Pfalz. Die ehemalige Ortsvorsteherin, Agathe Mäurer und ihre Schwägerin stellen seit 24 Jahren Krippen aus aller Welt auf einem ca. 2,5 km langen Rundwanderweg auf. Zwischen Wurzeln und Ästen, im Moos und auf Baumstümpfen müssen sie oft erst noch entdeckt werden. Los geht es am 8. Dezember.

In den vergangenen Jahren hat sich auch der Krippenweg bei Montabaur einen Namen gemacht und viele Besucherinnen und Besucher angezogen. Auf dem Weg am Biebrichsbach zwischen Horressen und Montabaur sind auch in diesem Jahr wieder 200 beleuchtete Krippen aufgebaut, größtenteils in der Natur, aber auch in Vorgärten und in Geschäften. Der gut acht Kilometer lange Weg wird am 29. November eröffnet und ist danach bis zum 12. Januar 2025 begehbar.