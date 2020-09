per Mail teilen

Die Verbandsgemeinde Vallendar hat ein vorübergehendes Alkoholverbot für Teile der Innenstadt beschlossen. Dieses gilt von Freitag an bis zum 31. Oktober.

Das Alkoholverbot gelte täglich von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, unter anderem für die Bereiche des Willy-Brandt-Ufers, des Burgplatzes und der Hellenstraße. Gaststätten mit ihren Außenbereichen sind davon ausgenommen. Gegen das Alkoholverbot kann innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden.

Die Verbandsgemeinde reagiert damit auf Beschwerden der Anwohner in Vallendar. In den vergangenen Wochen soll es immer wieder zu Lärmbelästigungen, unter anderem durch Studierende der WHU, gekommen sein.

Fast 100 Studenten in Corona-Quarantäne

Außerdem wurde am Montag bekannt, dass fast 100 Studierende der Wirtschaftshochschule für Unternehmensführung (WHU) in Vallendar zwei Wochen in Corona-Quarantäne müssen. Ein Studierender sei positiv auf Covid-19 getestet worden, teilte die Verwaltung des Kreises Mayen-Koblenz mit.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fanden die meisten Kontakte außerhalb der Hochschule statt. Laut WHU nehmen die Studenten nun an Online-Lehrveranstaltungen statt. Die WHU mit ihren fast 1.300 Studierenden liegt mitten in der Stadt.