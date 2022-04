Ideenwettbewerb für neue Loreley-Statue gestartet

per Mail teilen

Die Verbandsgemeinde Loreley (Rhein-Lahn-Kreis) ruft Künstlerinnen und Künstler dazu auf, Vorschläge für eine Loreley-Statue einzureichen. Sie soll auf dem Loreley-Plateau in der Nähe des Felsens aufgestellt werden. An der Hafenmole von St. Goarshausen gibt es bereits eine Loreley-Statue. Touristen fragten aber immer wieder nach der Loreley auf dem Felsplateau, so der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley. Deshalb habe sich die Gemeinde dazu entschlossen, auch dort eine Statue aufzustellen - ein Symbol für die weltbekannte Sagenfigur, die vom Felsen aus die Rheinschiffer betört haben soll. Für das Kunstprojekt sind nach Angaben des Bürgermeisters 100.000 Euro eingeplant. 90 Prozent der Kosten soll den Plänen zufolge das Land übernehmen. Bis Ende Januar können Künstlerinnen und Künstler ihre Vorschläge einreichen.