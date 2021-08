Der Westerwaldkreis steht aktuellen Statistiken zufolge bei der Pro-Kopf-Verschuldung in Rheinland-Pfalz gut da. Die Verschuldung 2019 lag demnach bei 33 Euro pro Einwohner. Das geht aus Recherchen der Bertelsmann-Stiftung hervor. Der Landrat des Westerwaldkreises Achim Schwickert (CDU) führt das auf die positive Entwicklung der Steuerkraft der vergangenen Jahre zurück. Dazu hätten sowohl die Bürger als auch die heimischen Wirtschaftsunternehmen beigetragen. So sei es möglich gewesen, dass der Westerwaldkreis in den vergangenen Jahren einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen konnte. Wie Schwickert weiter mitteilt, konnte der Kreis trotzdem zahlreiche Investitionen tätigen, etwa in Schulen oder Straßen. In Nachbarkreisen ist die Pro-Kopf-Verschuldung hingegen höher. Im Kreis Neuwied lag sie im Jahr 2019 bei fast 1.500 Euro, im Rhein-Lahn-Kreis bei rund 1.050 Euro.