Westerwaldkreis fördert Niederlassung von Hausärzten

Der Westerwaldkreis fördert ab sofort Hausärzte, die sich im Kreisgebiet niederlassen. Wie die Kreisverwaltung in Montabaur mitteilt, bekommen die Ärzte dafür einmalig 10.000 Euro. So solle die ambulante ärztliche Versorgung im Westerwaldkreis für die Zukunft gesichert werden. Denn altersbedingt würden in den kommenden Jahren weitere Ärzte in den Ruhestand gehen und ihre Praxis schließen. Hausärzte, die sich für die Förderung interessieren, finden alle nötigen Informationen auf der Website des Westerwaldkreises.