Vor dem Landgericht Koblenz hat der Prozess gegen zwei Frauen begonnen, die in neun Fällen Autos im Westerwald angezündet haben sollen. Dabei gab es Verständigungsprobleme zwischen einer Angeklagten und ihrer Dolmetscherin.

Die 26-jährige Angeklagte, die derzeit in Untersuchungshaft in der JVA Zweibrücken sitzt und noch einen Wohnsitz in Paris hat, gab gleich zu Prozessbeginn an, ihre Französisch-Dolmetscherin nicht gut zu verstehen. Das liege vor allem daran, dass die Dolmetscherin juristische Fachbegriffe nicht verständlich übersetze.

Dolmetscherin soll gewechselt werden

Die Verteidigerin der Angeklagten und der Richter forderten die zunehmend verunsichert wirkende Übersetzerin zudem auf, ihrer Mandantin alles vollständig zu übersetzen. Denn die Dolmetscherin hatte mehrfach Aussagen des Richters und der Staatsanwältin offensichtlich nicht übersetzt. Die Verteidigerin der Französin äußerte deshalb den Wunsch nach einer anderen Übersetzerin. Der Richter entschied schließlich, dass eine andere Dolmetscherin im weiteren Verlauf des Prozesses eingesetzt werden solle.

Verhandlung wegen Sprachproblemen vertagt

Von der zweiten Angeklagten, einer 29-jährigen Deutschen, wurden nur die Personalien aufgenommen. Sie und ihre Verteidigerin kamen sonst kaum zu Wort. Beide Angeklagte gaben allerdings an, sich in dem Prozess zu den Vorwürfen äußern zu wollen.

Da die Verhandlung in einem recht kleinen Verhandlungssaal stattfand, entstand schnell ein Durcheinander aus Deutsch und Französisch. Der Richter entschied deshalb, dass nur die Anklage verlesen und die Verhandlung zu einem anderen Termin fortgesetzt werde. Dann mit einer besseren Sitzordnung oder in einem größeren Raum. Zwei geladene Polizisten konnten anders als geplant am ersten Verhandlungstag nicht gehört werden.

Das Motiv für die Taten, wer die beiden Frauen genau sind und woher sie sich kennen, wurde noch nicht thematisiert.

Die französische Angeklagte (Mitte), gab an, ihre Dolmetscherin (links) nicht gut zu verstehen. Rechts im Bild ist die zweite Angeklagte zu sehen. SWR

Angeklagte auf frischer Tat ertappt

Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, neun Fahrzeuge innerhalb von vier Monaten in Brand gesetzt zu haben. Die Brände ereigneten sich in Rennerod, Seck, Pottum und Emmerichenhain im Westerwald. Die 26 und 29 Jahre alten Frauen wurden laut Polizei Mitte November auf einem Hotel-Parkplatz am Siegerlandflughafen in Burbach festgenommen. Sie wurden laut Polizei auf frischer Tat ertappt, als sie dort ein weiteres Auto in Brand gesteckt hatten.

Nach dem ersten Autobrand im August hatte die Polizei eine Sonderkommission gegründet. Möglicherweise haben deren Beamte die beiden verdächtigen Frauen vor der Festnahme schon eine Zeit lang beobachtet.

Brandstiftung immer nach dem gleichen Muster

Die Vorgehensweise soll laut Staatsanwaltschaft immer gleich gewesen sein, indem die Angeklagten Tücher mit Benzin oder Grillanzünder tränkten, diese auf Höhe der Reifen oder an der Fahrzeugfront platzierten und sie dann entzündeten. Alle Autos, die in Flammen aufgingen, hätten eher abgelegen und abseits von Häusern gestanden.

Unterschiede gab es hingegen bei der Wahl der Fahrzeuge: vom Altauto für 500 Euro bis zum teuren Mittelklassefahrzeug für 40.000 Euro sei alles dabei gewesen, so die Polizei in Montabaur. Der Gesamtschaden liege bei etwa 200.000 Euro.

Bis zu zehn Jahre Haft möglich

Wenn die beiden mutmaßlichen Brandstifterinnen vom Gericht verurteilt werden, droht ihnen laut Gesetz eine Strafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.