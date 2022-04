Westerwälder Busse für die Ukraine

Ein Busunternehmer aus Kroppach im Westerwald plant, der Stadt Riwne im Nordwesten der Ukraine fünf seiner Busse zu schenken. Er erwarte am späten Mittwochabend eine Delegation aus der Ukraine. Die Delegation werde die Busse dann am Donnerstagmorgen in Empfang nehmen und mit ihnen zurück nach Riwne fahren, teilte der Busunternehmer aus Kroppach dem SWR mit. Die Busse sollen in der Großstadt im Nordwesten der Ukraine im Linienverkehr eingesetzt werden. Sie seien zwar ausrangiert, aber noch fahrtüchtig, so der Unternehmer. Er hatte in den vergangenen Wochen immer wieder Hilfsgüter für die Menschen in Riwne an die ukrainische Grenze gebracht und von dort Flüchtlinge in den Westerwald geholt.