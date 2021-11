"Ich habe ständig gezittert und fühlte mich ohnmächtig"

Hier finden Betroffene von häuslicher Gewalt Hilfe

Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erleben oder erlebt haben. Unter der Nummer 08000 116 016 ist sie rund um die Uhr erreichbar. Es werden auch Online-Beratungen angeboten.



Der Frauennotruf Koblenz berät eigenen Angaben zufolge Frauen und Mädchen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben oder sich davon bedroht fühlen. Auch Angehörige von Betroffenen können sich an den Frauennotruf wenden. Die Beratungsstelle ist telefonisch (0261 35 000) oder als Online-Beratung zu erreichen. Weitere Frauennotrufe werden auch etwa in Simmern (06761 136 36) und in Westerburg (02663 8678) angeboten.



Frauenhäuser bieten von Gewalt betroffenen oder bedrohten Frauen und ihren Kindern Zuflucht, Beratung und Unterstützung. Die Frauenhäuser sind anonyme Unterkünfte, die Tag und Nacht Betroffene aufnehmen. Das Frauenhaus in Koblenz ist telefonisch erreichbar unter 0261 942 1020, das Frauenhaus Westerwald unter 02662 5888.



Die Hilfsorganisation SOLWODI mit Sitz in Boppard setzt sich eigenen Angaben zufolge für die Rechte von ausländischen Frauen in Deutschland ein, die Not und Gewalt erfahren haben. In Beratungsstellen, wie etwa in Koblenz und Boppard, bietet SOLWODI beispielsweise psychosoziale Beratung an. Auch eine sichere Unterbringung von Betroffenen in Schutzhäusern sei möglich.



Für von Gewalt betroffene Frauen gibt es außerdem Hilfe bei sogenannten Interventionsstellen: etwa in Ahrweiler, Betzdorf, Neuwied, Koblenz und Mayen. Nach Angaben des Landes Rheinland-Pfalz arbeiten diese Einrichtungen vor allem proaktiv. Sie nehmen also nach einem Polizeieinsatz Kontakt mit betroffenen Frauen auf.