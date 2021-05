per Mail teilen

Ein Westerwälder ist vom Amtsgericht Montabaur zu einer Bewährungsstrafe und Schadensersatz in Höhe von 300.000 Euro verurteilt worden. Er hatte im Juni nachts betrunken eine Frau bei Horressen überfahren.

Auch wenn die Verstorbene nicht auf der Straße hätte liegen dürfen, hätte der Unfall durch den Unfallfahrer verhindert werden können, begründete der Richter das Urteil. Der Angeklagte wurde deshalb wegen fahrlässiger Tötung und Trunkenheit am Steuer verurteilt. Die 300.000 Euro sollen an den Sohn der Verstorbenen gehen, als Schadensersatz und Schmerzensgeld. So solle die Ausbildung des Sohnes gesichert werden. Darüber hinaus muss der Verurteilte seinen Führerschein für ein Jahr lang abgeben.

Der Mann gab im Prozess an, am Tag des tödlichen Unfalls zwischen Horressen und Niederelbert zuvor auf einem Geschäftstermin in Limburg gewesen zu sein. Dort habe er einen alten Bekannten getroffen und sei mit ihm noch etwas trinken gegangen. Eigenen Angaben zufolge hatte der Verurteilte fünf Gin Tonic getrunken.

Zu schnell, betrunken und abseits der Fahrspur

Nachts sei er dann mit seinem Ferrari nachhause gefahren. Aus Horressen kommend hatte er schließlich eine 39-jährige Frau überfahren, die dort auf der Straße gelegen oder gehockt hatte. Die Frau starb unmittelbar an der Unfallstelle. Wie ein Gutachter im Prozess darlegte, war der Mann mit mindestens 115 km/h unterwegs, obwohl er angepasst an die Dunkelheit nur 90 km/h hätte fahren dürfen. Außerdem sei er von der Fahrspur abgekommen. Eine Blutentnahme nach dem Unfall hatte ergeben, dass der Mann 1,2 Promille hatte.

Der Mann sagte aus, dass er die Frau nicht gesehen habe. Er sei zunächst davon ausgegangen ein Stück Holz oder einen Fuchs überfahren zu haben. Erst zuhause habe er den Schaden an seinem Ferrari festgestellt und sei daraufhin mit seiner Frau zurück zum Unfallort gefahren. Erst zuhause sei ihm bewusst geworden, dass etwas Schreckliches passiert sein musste.

Frau lag oder saß auf der Straße

Während des Prozesses hat eine Medizinerin die schweren Verletzungen der getöteten Frau erläutert. Sie hatte die Leiche nach dem Unfall obduziert. Von den Verletzungen ausgehend, könne die Frau nur auf der Straße gesessen, gehockt oder gelegen haben – nicht aber aufrecht stehend. Wieso die Frau sich dort gegen 3.30 Uhr nachts aufgehalten hatte, konnte während des Prozesses nicht abschließend geklärt werden. Bei ihr wurde ein Blutalkoholwert von 1,4 Promille festgestellt.

Befragungen von Zeugen und der Eltern der Verstorbenen haben ergeben, dass die Frau persönliche Probleme hatte und vor dem Unfall aufgebracht war. Ihre Mutter war nachts zu ihr gefahren, weil die Verstorbene darum gebeten hatte. Sie habe Redebedarf gehabt und ihr sei es nicht gut gegangen. Gegen Ende des Gesprächs sei sie schließlich aus der Wohnung gegangen.

Eltern haben Tochter gesucht

Die Mutter hatte daraufhin den Stiefvater angerufen, weil sie sich Sorgen gemacht habe. Gemeinsam hatten die beiden ihre Tochter mit dem Auto gesucht, bis sie schließlich an der Unfallstelle eingetroffen waren.

Zum genauen gesundheitlichen Zustand ihrer Tochter wollten die Eltern keine Angaben machen. Die Mutter sagte lediglich aus, dass sie Probleme im Beruf hatte und sich wieder einen Lebenspartner gewünscht hatte. Denn die Frau war alleinerziehend und hinterlässt einen dreizehnjährigen Sohn.