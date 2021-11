Neuer Veranstalter für Westerwälder Literaturtage

Die Westerwälder Literaturtage werden künftig vom Regionalmarketing „Wir Westerwälder“ organisiert. Auch Wirtschaftsförderung, Tourismus und Ehrenamtliche sollen mitarbeiten. Für 2022 planen die Veranstalter in etwa so viele Lesungen wie in diesem Jahr. Bisher habe der Schwerpunkt der Lesungen im Kreis Altenkirchen und im Westerwaldkreis gelegen, sagte Vorstand Sandra Köster dem SWR. Künftig solle auch der Kreis Neuwied stärker einbezogen werden. Deshalb würden dort gerade noch Mitveranstalter gesucht. Auch für die Programmleitung suche man noch Unterstützer. Die Buchhändlerin Maria Bastian-Erll aus Wissen hat die ehrenamtliche Leitung der Westerwälder Literaturtage nach elf Jahren abgegeben. Durch ihre guten Kontakte hatte sie viele prominente Autorinnen und Autoren in den Westerwald geholt. Sie wird ihre Nachfolger weiter beraten.