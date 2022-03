Westerwälder Landräte fordern Unterstützung für Mittelstand

Die Landräte der Kreise Neuwied, Altenkirchen und des Westerwaldkreises fordern von der Bundesregierung mehr Unterstützung für den Mittelstand. Der Grund: die hohen Energiekosten.

In einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) heißt es, die gestiegenen Energiepreise verursachten bei vielen mittelständischen Betrieben Existenzängste: "Auch wir sehen die Vielzahl an Herausforderungen, die unseren Mittelstand an den Rand der Wettbewerbsfähigkeit bringen."

Die Landräte Achim Schwickert (l.; Westerwaldkreis), Achim Hallerbach (m.; Kreis Neuwied) und Peter Enders (r.; Kreis Altenkirchen) appellieren an Bund und Land, die Betrieben im Westerwald in der jetzigen Situation zu unterstützen. Kreisverwaltung Neuwied

Hohe Strom und Gaspreise belasten Firmen

Der Westerwald verfüge über viele Betriebe, die Keramik, Glas, Metall und Kunststoff verarbeiteten - alles Branchen, in denen zur Herstellung der Produkte sehr viel Energie benötigt werde. Diese Firmen seien jetzt durch die gestiegenen Strom- und Gaspreise enorm belastet: Eine gute Verdopplung der Strompreise und eine circa Verzehnfachung der Gaspreise innerhalb der letzten zwölf Monate sei die größte Sorge der Betriebe im Westerwald, heißt es in dem Schreiben.

Eine Umstellung auf Alternativen sei in den meisten Fällen nicht kurzfristig möglich, da die baulichen Voraussetzungen, die Verfügbarkeit von Handwerkern sowie die Finanzierung bzw. Rentabilität nicht gegeben seien, so die Landräte. Hinzu kämen Preissteigerungen bei den Frachtkosten sowie im Bereich der Verpackung und Kartonage.

"Viele unserer Betriebe aus Industrie und Handwerk stehen am Rande der Wettbewerbsfähigkeit und fürchten um ihre Existenz und damit auch die ihrer Angestellten."

Energie- und Mehrwertsteuer sollen gesenkt werden

Zudem hätten Probleme in den Lieferketten häufig auch Produktionsausfälle zur Folge. Das wirke sich am Ende auf die Liquidität der Unternehmen aus, schreiben die Landräte: "Wir sehen die Gefahr, dass diese Summe an Herausforderungen, ohne aktive Unterstützung, nicht mehr lange vom Mittelstand bewältigt werden kann. Viele unserer Betriebe aus Industrie und Handwerk stehen am Rande der Wettbewerbsfähigkeit und fürchten um ihre Existenz und damit auch die ihrer Angestellten."

Die Landräte schlagen in ihrem Brief eine temporäre Absenkung der Energie- und Mehrwertsteuer vor. Das könne ein erster Schritt sein, der zur Entlastung der Betriebe beitrage. Auch Liquiditätszuschüsse könnten eine Hilfestellung sein, heißt es.