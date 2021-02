Drei Landräte haben in einem offenen Brief an die Landesregierung die ungleiche Behandlung von Unternehmen in der Corona-Pandemie kritisiert. Sie bemängeln, dass etwa Friseure nur ihre laufenden Kosten bei den Corona-Hilfen geltend machen dürften, Gastronomen aber finanzielle Unterstützung auf der Grundlage ihres Umsatzes aus dem vergangenen Jahr bekämen. Das könnten viele Menschen nicht nachvollziehen. Die Landräte aus den Kreisen Neuwied, Altenkirchen und dem Westerwaldkreis betonen, dass die Corona-Pandemie viele Unternehmer in eine Existenzkrise gestürzt habe. Deshalb müssten die Unternehmen mehr Unterstützung vom Land bekommen.