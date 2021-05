per Mail teilen

Unbekannte haben gestern Nachmittag in Westerburg weiße Lackfarbe versprüht und damit an verschiedenen Stellen Sachschäden verursacht. Ein Autofahrer hatte der Polizei sein besprühtes Fahrzeug gemeldet. Bei der Anzeigenaufnahme sei dann aufgefallen, dass in Westerburg auch ein Platz, eine Unterführung und Kanaldeckel durch den Lack beschädigt wurden, berichtet die Polizei. Sie vermutet, dass es Jugendliche waren und bittet Zeugen, sich zu melden.