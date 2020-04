In Wershofen im Kreis Ahrweiler hat in der vergangenen Nacht ein Einfamilienhaus gebrannt. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer am frühen Morgen im Dachstuhl des Hauses aus und griff dann auf das erste Stockwerk über. Die Bewohner brachten sich unverletzt in Sicherheit. Die Brandursache muss noch geklärt werden.