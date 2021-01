Trotz des winterlichen Wetters ist der große Andrang in den Wintersportgebieten im nördlichen Rheinland-Pfalz am Wochenende ausgeblieben. Nach Angaben der Polizei in Adenau kamen deutlich weniger Besucher - etwa auf die Hohe Acht. Dort seien wie an den vergangenen Wochenenden auch, Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Einsatz gewesen, um den Verkehr und die Einhaltung von Corona-Regeln zu kontrollieren. Es sei zu keinen Verkehrsbehinderungen gekommen, lediglich zu kleineren Parkverstößen. Auch die Polizeidienststellen in Hachenburg, Westerburg und Simmern im Hunsrück berichten von einem sehr viel ruhigeren Wochenende und deutlich weniger Schneetouristen als zuletzt.