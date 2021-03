Die Zahl der arbeitslosen Menschen mit einer Schwerbehinderung ist im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat in Rheinland-Pfalz um mehr als zwölf Prozent gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt der Verein Aktion Mensch in seinem aktuellen sogenannten Inklusionsbarometer. Grund für die gestiegenen Arbeitslosenzahlen sei die Corona-Pandemie. Im Norden von Rheinland-Pfalz beschäftigt unter anderem die Stiftung Scheuern - eine Einrichtung der Behindertenhilfe im Rhein-Lahn-Kreis - in ihren Werkstätten Menschen mit Behinderung. Wegen der Corona-Landesverordnung musste die Stiftung ihre Werkstätten für rund zwei Monate schließen. Die Beschäftigten arbeiten unter anderem in der Wäscherei, Montage oder Gastronomie. Nach Angaben eines Stiftungssprechers war diese Situation für viele Beschäftigte sehr belastend - vor allem für psychisch Erkrankte und geistig behinderte Menschen. Durch die Schließung hätte die Stiftung zudem auch Umsatzeinbußen. Seit dem Sommer dürften die Beschäftigten im Schichtbetrieb und unter strengen Hygienemaßnahmen wieder arbeiten. Mehrere Verbände rufen anlässlich des heutigen Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen dazu auf, dass die Belange von Menschen mit Behinderungen in der Corona- Pandemie stärker in den Blick gelangen sollten. Sie seien zu beteiligen, wenn Corona-Maßnahmen beraten und beschlossen werden, zum Beispiel in gemeinschaftlichen Wohnformen oder Werkstätten, sagte die frühere Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt.