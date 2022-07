Möglicherweise bald weniger Busse unterwegs

per Mail teilen

Im Rhein-Hunsrück-Kreis könnte das Busangebot deutlich reduziert werden. Der Kreistag hat beschlossen, den Verkehrsverbund Rhein-Mosel mit einer Überprüfung der bestehenden Verträge zu beauftragen. Nach Angaben eines Kreissprechers geht es dabei vor allem um Strecken im Bereich der Hunsrückhöhenstraße. Bei diesen Strecken habe sich der Kreis das Recht vorbehalten, bei Bedarf Fahrten zu streichen. Die Verkehrsunternehmen hätten bereits ihrerseits geprüft, welche Fahrten vor allem in Randzeiten nach 20 Uhr und abseits der touristischen Ziele dafür in Frage kämen. Trotz der Streichungen müsse demnach sichergestellt werden, dass zum Beispiel die Anschlüsse an Knotenpunkten weiter bestehen bleiben und auch die Fahrten über die Kreisgrenzen hinaus nicht beeinträchtigt werden. Ziel sei es, den ÖPNV im Rhein-Hunsrück-Kreis effizienter zu machen.