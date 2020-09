Die Macher der Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler haben angekündigt, Ende September mit dem Umbau der ersten Parkanlagen zu beginnen. Nach Angaben der Geschäftsführung sollen dafür 180 Bäume weniger gefällt werden, als ursprünglich geplant. Unter anderem soll die Ahornallee im Kaiser-Wilhelm-Park erhalten bleiben. Der in diesem Park geplante Wasserspielplatz wird den Angaben zufolge verlegt. Deshalb müssten dafür nur noch zwei Bäume gefällt werden. Die Geschäftsführung der Landesgartenschau hatte die neuen Planungen am Montagabend im Haupt-und Finanzausschuss vorgestellt. Für die Landesgartenschau in zwei Jahren sollen demnach unter anderem LED-Lampen mit insektenfreundlichem Rotlicht in den Parks aufgestellt werden. Zudem könnten Bürger ab kommenden Montag drei neue Holzbankmodelle im Hof des Rathauses probesitzen.