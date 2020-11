Im Oktober ist zum zweiten Mal in Folge auch im Norden des Landes die Arbeitslosigkeit zurück gegangen. Nach Angaben der Arbeitsagenturen haben derzeit rund 30.600 Menschen in der Region keine Arbeit. Es gab auch weniger Kurzarbeit und mehr offene Stellen, heißt es etwa von der Arbeitsagentur Montabaur. So hätten beispielsweise im Baubereich viele Menschen, die im Frühjahr arbeitslos wurden, wieder eine neue Stelle gefunden. Man sei überrascht, wie robust der Arbeitsmarkt im Norden des Landes bislang gewesen sei, heißt es auch von der Arbeitsagentur Neuwied. Das sei kurz vor dem Winter, wenn die Zahl der Arbeitslosen immer ansteige, ein beruhigendes Signal. Von einer Kehrtwende wolle man trotzdem nicht sprechen – denn es sind immer noch deutlich mehr Menschen in der Region arbeitslos als im Oktober vergangenen Jahres.