In den vergangenen Jahren haben sich am Karfreitag viele Fans von schnellen Autos und Motorrädern im Großraum Nürburgring zum sogenannten "Car-Friday" getroffen und die Motoren heulen lassen. In diesem Jahr seien dagegen nur wenige Besucher gekommen, teilte die Polizei mit. Offenbar hätten die vielfältigen Appelle der Polizeidirektion Mayen, der Kreisverwaltung Ahrweiler und der Verbandsgemeinde Adenau ihr Ziel erreicht. Zu Verstößen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie kam es nicht. Geahndet wurde dagegen in einigen Fällen zu schnelles Fahren. So war ein Motorradfahrer mit Tempo 170 unterwegs, obwohl nur 70 km/h erlaubt war. Auch vier illegal getunte Autos wurden sichergestellt