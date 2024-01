ATP Challenger Tour in Koblenz

per Mail teilen

Ab Sonntag gibt es in Koblenz eine Woche lang Weltklasse-Tennis: Bei der ATP Challenger Tour spielen Stars wie Fabio Fognini, Brandon Nakashima und Lloyd Harris.

In der CGM-Arena auf dem Oberwerth haben am Sonntag die Koblenz Open begonnen. Die Koblenz Open gelten als Deutschlands größtes Indoor ATP-Tennisturnier. Laut Veranstalter treten knapp 20 Spieler aus den Top 200 der aktuellen ATP-Weltrangliste an.

Koblenz Open: Auch Tennisspieler Fabio Fognini ist dabei

Viele Tennis-Fans dürfte die ehemalige Nummer neun der Welt und Australien Open Sieger 2015 im Doppel anlocken: Der Italiener Fabio Fognini. Fognini zählt zu den erfolgreichsten Tennisspielern aus Italien und bezwang unter anderem drei Mal die spanische Tennis-Legende Rafael Nadal. Auch Jan Choinski nimmt wieder am Turnier teil. Seit einigen Jahren spielt er für Großbritannien - geboren wurde er aber in Koblenz.

Die Koblenz Open gehören zu den zweitklassigen ATP Challenger Turnieren unterhalb der höchsten Klasse der ATP Tour und sind laut Veranstalter mit insgesamt 120.950 Euro Preisgeld dotiert.

Weltklasse-Tennis-Stars in Koblenz

Weitere Teilnehmer in diesem Jahr sind unter anderem der US-Amerikaner Brandon Nakashima. Er steht aktuell auf Rang 101 der ATP-Weltrangliste, gefolgt vom Italiener Fabio Fognini, der momentan auf Rang 102 der ATP-Weltrangliste steht. Auch der Südafrikaner Lloyd Harris, aktuell Rang 167 der ATP-Weltrangliste, und der Deutsche Oscar Otte, aktuell Rang 273 der ATP-Weltrangliste, dürften Tennis-Fans ein Begriff sein. Außerdem haben der Brite Felix Mischker und der Slowake Martin Kližan ihre Teilnahme angekündigt.

Oscar Otte bei den Boss Open auf dem Stuttgarter Weissenhof. IMAGO IMAGO / Eibner

Das ATP Challenger Koblenz wird offiziell unter dem Namen Koblenz Open auf dem Hartplatz in der CGM Arena in Koblenz-Oberwerth ausgetragen. Das Turnier wurde in Koblenz erstmalig 2017 ausgetragen und ist Teil der weltweiten ATP Challenger Tour. Nach Angaben des Tennisverbandes Rheinland-Pfalz e.V. ist es Deutschlands größtes ATP Indoor-Tennisturnier.

Das Turnier ist am Sonntag, den 28.01.2024, ab 10:00 Uhr mit der Qualifikationsrunde gestartet und endet eine Woche später. Den detaillierten Zeit- und Spielplan gibt es hier: koblenz-open.com. Tickets gibt es als Tages- und Dauerkarten zum Preis von 12 bis 134 Euro im Koblenz Open Online-Ticketshop.

Die ATP Challenger Tour ist eine Turnierreihe im Herren-Tennis. Durch die Turniere der Challenger Tour können Spieler, die im Herren-Tennis unter Rang 100 der Herren-Tennis-Weltrangliste Punkte für die Rangliste und damit für eine Teilnahme an höherwertigen Turnieren der ATP Tour sammeln.

Die ATP Tour ist die von der Spielervereinigung ATP während eines Jahres veranstaltete Turnierserie im Herren-Tennis. Für Siege in den Matches bekommen die Spieler Punkte in der Tennisweltrangliste gutgeschrieben. Auch gibt es Preisgelder.

Die ATP Tour steht im Profitennis der Herren über der ATP Challenger Tour und der ITF Future Tour. Die ATP Tour ist dabei die höchste Turnierserie. Im Damen-Tennis ist das die WTA Tour. Die in Koblenz stattfindende ATP Challenger Tour steht eine Klasse darunter und ist somit das Bindeglied zwischen der ATP Tour und der niedrigsten Kategorie im Profitennis, der ITF Future Tour.

Die ITF Future Tour oder auch ITF Men’s World Tennis Tour genannte Tour ist ebenfalls eine Turnierserie im Herren-Tennis, die von der International Tennis Federation (ITF) ausgetragen wird. Sie ist nach der ATP Tour und der ATP Challenger Tour die niedrigste Klasse im Profi-Tennis. In der ITF Future Tour starten Tennisspieler in der Regel ihre Profi-Karriere.

Die Turniere werden von der Association of Tennis Professionals (ATP) ausgerichtet. Die ATP ist die Vereinigung professioneller männlicher Tennisspieler und das Gegenstück zur Women’s Tennis Association (WTA). International steht über den Vereinigungen ATP und WTA die International Tennis Federation (ITF). Diese bestimmt unter anderem die Spielregeln. Ziel der Vereinigungen ist unter anderem eine Vermarktung von Tennisturnieren. ATP und ITF sind mit Hauptsitz in London angesiedelt.