Alexander Meisner soll Anfang April eine dreiköpfige Familie in Weitefeld im Kreis Altenkirchen getötet haben. Die Fahndung brachte bislang nichts. Heute wird wieder nach ihm gesucht.

Rund 100 Beamtinnen und -beamte der Bereitschaftspolizei durchkämmen seit dem Dienstagvormittag ein etwa 500 Hektar großes Areal bei Weitefeld. Der Bereich sei zuvor mit einem Hubschrauber abgeflogen worden, heißt es vom Polizeipräsidium Koblenz. Der Einsatz werde den ganzen Tag über dauern.

So gründlich wie heute sei dieser Bereich noch nicht abgesucht worden. Die Beamtinnen und Beamten gehen demnach dort auch selbst tief ins Dickicht und suchen die Stellen mit Stöcken und mit Suchhunden ab, die beim Überflug mit dem Hubschrauber nicht einsehbar waren.

Kleinere Weiher werden abgesucht

Zudem sind Kräfte auch auf einigen Weihern bei auch wieder Boote im Einsatz und setzen dort Sonargeräten ein. Sie suchen nach Gegenständen, die mit der Gewalttat in Verbindung stehen könnten. Oder nach der Leiche des Tatverdächtigen. Denn momentan kann die Polizei nicht ausschließen, dass er tot sein könnte.

Polizei sucht bei Weitefeld wieder nach Alexander Meisner

Gesucht wird der 61-jährige Alexander Meisner . Er soll am 6. April in Weitefeld ein Ehepaar und dessen 16 Jahre alten Sohn getötet haben. Warum, ist noch völlig unklar. Seitdem ist der mutmaßliche Dreifachmörder auf der Flucht.

Am Tatort sind Blutspuren gefunden worden, die darauf schließen lassen, dass er verletzt sein könnte, heißt es von der Polizei. Man könne aber nichts dazu sagen, wie viel Blut er möglicherweise verloren hat und wie schwer er verletzt ist.

Seit Anfang April hat die Polizei bereits mehrfach rund um Weitefeld nach dem Tatverdächtigen gesucht. Auch in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" wurde öffentlich nach Alexander Meisner gefahndet.

Staatsanwaltschaft Koblenz hat 10.000 Euro Belohnung ausgesetzt

Die Mutter konnte am Tattag selbst noch einen Notruf absetzen. Kurz darauf waren sie, ihr Mann und der Sohn tot. Der Polizei war durch ihre Ermittlungen schnell klar, dass Alexander Meisner dringend tatverdächtig ist. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat für Hinweise, die zu seiner Festnahme führen, eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

So sieht der Tatverdächtige von Weitefeld aus

Meisner ist laut Polizei etwa 1,74 Meter groß, hat braune Haare und blau-graue Augen. Er habe Narben am rechten Oberarm, an der Augenbraue und am linken Unterarm. Auf dem Handrücken links trage er ein Tattoo "Katja" (in kyrillischer Schrift). Weitere Informationen der Polizei zur Fahndung nach Alexander Meisner gibt es hier .

Telefonnummer für Hinweise zur Tat Unter der Nummer 0261 103 50399 nimmt die Kriminalpolizei Hinweise zu der Tat in Weitefeld entgegen. Es wurde auch ein anonymes Hinweistelefon eingerichtet. Es ist unter 0261 103 50555 zu erreichen.

Die Ermittler warnen davor, den Mann anzusprechen, sollte man auf ihn aufmerksam werden. Konkrete Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung lägen zwar nicht vor. Aber man gehe davon aus, dass der Verdächtige gefährlich und gewaltbereit sei.