Weitere Fälle von Geflügelpest im Westerwald

Im Westerwald hat sich die Geflügelpest weiter ausgebreitet. Wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilt, wurde bei mittlerweile 25 Wildvögeln das Virus nachgewiesen. Vor allem bei Schwänen, aber auch bei toten Kanadagänsen, Silber- und Graureiher und Stockenten, so das Amt. Im Westerwald waren vor etwa drei Wochen am Dreifelder Weiher mehrere tote Silberreiher entdeckt worden, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Eine Übertragung der Geflügelpest auf den Menschen ist bislang nicht bekannt. Im Westerwald gilt eine Stallpflicht, Geflügelhalter müssen ihre Tiere vorerst im Stall halten. Bürger sollten den Fund von toten Wasser- und Greifvögeln melden.