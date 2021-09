Sechs weitere Behelfsbrücken noch im Herbst

Das Technische Hilfswerk will bis Ende Oktober in Bad Neuenahr-Ahrweiler sechs neue Behelfsbrücken über die Ahr bauen. Nach Angaben der Stadtverwaltung können über einige Brücken aber nur Fußgänger gehen. Eine neue Ahrtorbrücke soll bereits Mitte September fertiggestellt werden. Im Anschluss daran will das THW unter anderem flussabwärts eine Fahrzeugbrücke errichten. Zurzeit nutzen die Einwohner von Bad Neuenahr-Ahrweiler eine zweispurige Behelfsbrücke in der Landgrafenstraße, um über die Ahr zu kommen.