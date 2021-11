Verbandsgemeinde testet neue Wertstofftonne

Ende November beginnt in der Verbandsgemeinde Weißenthurm die Verteilung der neuen Wertstofftonne. Sie soll ab Januar testweise die gelben Säcke ersetzen. Damit will der Kreis Mayen-Koblenz nach eigenen Angaben herausfinden, ob die Wertstofftonne Vorteile gegenüber den Säcken hat. Der Modellversuch ist demnach auf drei Jahre angelegt. Von der Wertstofftonne verspricht sich der Kreis Mayen-Koblenz nach eigenen Angaben eine bessere Ausbeute an wiederverwertbaren Stoffen. Deshalb dürfen nicht nur Verpackungen, sondern auch andere Gegenstände aus Metall oder Kunststoff in die Tonne, etwa alte Gießkannen oder Kochtöpfe. Die kommen bislang noch in den Restmüll. Die Zusatzkosten für die Bürger sollen in der Testphase so gering wie möglich gehalten werden. Im restlichen Kreisgebiet würden zunächst weiter gelbe Säcke verteilt, aber aus dickerem, reißfestem Material, so der Kreis.