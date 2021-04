In den Weinbergen an Mosel und Rhein kam es trotz der kalten Nächte der vergangenen Tage wohl noch zu keinen größeren Frostschäden. Das hat der Bauern- und Winzerverband Rheinland Nassau in Koblenz mitgeteilt. Im Augenblick würden die Knospen der Reben bei den frühen Rebsorten anfangen zu schwellen. Das heißt, der Austrieb steht noch bevor. Erst ab dem Austrieb seien die Augen und jungen Triebe besonders frostgefährdet. Nach Angaben des Verbands ist die Hauptrebsorte an der Mosel - der Riesling - derzeit noch in einer Art Wintermodus. Der Austrieb könne aber jeder Zeit beginnen, sobald die Temperaturen wärmer würden. Wenn dann die Tage feucht seien und die Nächte kalt blieben, könne es für die Reben kritisch werden.